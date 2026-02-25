Wem gehört dieses Diebesgut?

Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich ist in Zusammenarbeit mit Wiener Kriminalisten ein Schlag gegen mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen gelungen. In den Abendstunden des 24. Februar wurden zwei Frauen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Einbruchsdiebstähle in Wiener Wohnungen begangen zu haben.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine 37-jährige kroatische Staatsbürgerin und eine 45-jährige rumänische Staatsbürgerin. Laut Polizei sollen sie zwischen 18. und 24. Februar Wohnungen in Wien-Favoriten sowie in Wien-Meidling ins Visier genommen haben. Tatorte waren unter anderem die Van-der-Nüllgasse, Schröttergasse, Inzersdorferstraße, der Belgradplatz und die Leebgasse im 10. Bezirk sowie der Bereich Schönbrunner Straße und Aichholzgasse im 12. Bezirk.