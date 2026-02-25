Wem gehört dieses Diebesgut?
Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich ist in Zusammenarbeit mit Wiener Kriminalisten ein Schlag gegen mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen gelungen. In den Abendstunden des 24. Februar wurden zwei Frauen vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Einbruchsdiebstähle in Wiener Wohnungen begangen zu haben.
Bei den Beschuldigten handelt es sich um eine 37-jährige kroatische Staatsbürgerin und eine 45-jährige rumänische Staatsbürgerin. Laut Polizei sollen sie zwischen 18. und 24. Februar Wohnungen in Wien-Favoriten sowie in Wien-Meidling ins Visier genommen haben. Tatorte waren unter anderem die Van-der-Nüllgasse, Schröttergasse, Inzersdorferstraße, der Belgradplatz und die Leebgasse im 10. Bezirk sowie der Bereich Schönbrunner Straße und Aichholzgasse im 12. Bezirk.
Auffällig ist laut Ermittlern die Vorgehensweise der mutmaßlichen Täterinnen: An den Wohnungstüren wurden demnach keine offensichtlichen Einbruchsspuren festgestellt.
Bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse der beiden Frauen stellten Kriminalisten mehrere Gegenstände sicher, die aus den Einbrüchen stammen könnten.
Die Polizei ersucht mögliche Geschädigte, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich (Ermittlungsbereich Diebstahl) unter der Telefonnummer 059133-30-3048 in Verbindung zu setzen.
