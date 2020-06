Festnahme nach Brand in Flüchtlingsheim

Der Großbrand in einem Flüchtlingsheim in Grünbach am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) in der Silvesternacht war die Folge von Brandstiftung. Am Freitag wurde ein 23-jähriger Nigerianer festgenommen, der das Feuer absichtlich gelegt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat für den verdächtigen Asylwerber die Untersuchungshaft beantragt. Wie vom KURIER berichtet, sind einige der 29 Bewohner des Flüchtlingsheimes nur knapp dem Tod entronnen. Drei Afrikaner konnten sich nur noch durch einen Sprung aus dem zweiten Stock vor der Feuersbrunst retten. Sie und ein weiterer Asylwerber wurden mit Knochenbrüchen und anderen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Großeinsatz standen 220 Feuerwehr- und Rettungsleute im Einsatz. Die obdachlosen Flüchtlinge wurden nach Traiskirchen gebracht.