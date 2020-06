Festival: Polizei revidiert Anzeigen nach oben

Falkenstein – Das Paradise-Festival in Falkenstein schlägt noch einmal Wellen. Die Polizei sprach erst von fünf Festnahmen (Verdacht des Drogenhandels) und 40 Anzeigen wegen Suchtgiftbesitzes. Nun werden die Zahlen deutlich nach oben korrigiert. Unterm Strich wurden laut Polizei-Angaben 72 Mal Drogen sichergestellt – beinahe doppelt so viele wie ursprünglich angegeben.

Diese Zahlen kann Bürgermeister Leopold Richter nicht nachvollziehen. „Und in der kommenden Woche sind wir dann bei hundert Anzeigen?“ Er bezweifelt die Angaben. „Natürlich ist jeder einzelne Fall einer zu viel. Aber anscheinend will man das Fest in Falkenstein einfach nicht“, verteidigt er das Goa-Festival. Natürlich gebe es negative Dinge. „Aber die positive Überzeugung überwiegt.“ Er selbst habe von Polizeiseite noch keine offizielle Rückmeldung bekommen.