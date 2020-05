Fenstersturz mit Folgen

Bad Erlach - Zu einem schwerwiegenden Zwischenfall ist es am Montagvormittag in Brunn bei Bad Erlach gekommen. Dabei stürzte ein 18-jähriger Bursche aus dem Fenster eines Mehrparteienwohnhaus. Der junge Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 3" ins Wr. Neustädter Krankenhaus geflogen werden musste.

Die genauen Umstände des Zwischenfalles sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Der 18-Jährige dürfte jedenfalls in der Wohnung im ersten Stock bei geöffnetem Fenster am Fensterbrett gesessen sein. Seinen eigenen Angaben nach sei ihm dabei plötzlich schwindelig geworden und er stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Beim Aufprall am Boden dürfte er sich Rückenverletzungen zugezogen haben, weshalb auch der Hubschrauber zum Transport ins Spital angefordert wurde.