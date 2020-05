Felsstück traf 35-jährige Kletterin

Bei einer Klettertour in einer Felswand in Rossatz-Arnsdorf, Bezirk Krems, erlitt Barbara G. aus Heiligeneich am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen. Ein Rettungsteam des Notarzthubschraubers "Christophorus 15" musste die 35-jährige Frau mittels Taubergung aus der Felswand befreien und ins Krankenhaus Krems einliefern.

Der Unfall passierte gegen 14 Uhr auf der Route "Streichelzoo". Sie war zum Glück die ganze Zeit von ihrem Ehemann Gerhard R. gesichert. Knapp vor der dritten Zwischensicherung brach ein 60 Zentimeter großes Felsstück aus der Wand, an dem sich die Frau mit der Hand angehalten hatte. Sie stürzte zwei Meter ins Seil und wurde von herabstürzenden Teilen getroffen. Sie erlitt schwere Verletzungen an der rechten Schulter und am Oberarm. Ihr Ehemann alarmierte die Rettungskräfte. Sieben Leute der Bergrettung, zwei Beamte der Alpinpolizei und das Hubschrauberteam waren drei Stunden damit beschäftigt, die Frau zu bergen. Sie wurde stationär aufgenommen.