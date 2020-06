Fall Kührer: Käufer von Decken überprüft

Sämtliche Gutachten sind mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft eingelangt. Die polizeilichen Erhebungen seien aber nach wie vor nicht abgeschlossen. Laut einem News-Bericht konzentrieren sich die Ermittler des Bundeskriminalamts derzeit auf die Decke der Marke "Borbo Orion". Man habe herausgefunden, um welches Fabrikat es sich handle und wie viele davon im fraglichen Zeitraum in Österreich verkauft wurden. Nun versuche man, sämtliche der 200 Käufer auszu­forschen.

Julia Kührer war am 27. Juni 2006 im Alter von 16 Jahren spurlos aus ihrem Heimatort Pulkau im Bezirk Hollabrunn verschwunden. Am Abend des 30. Juni 2011 ent­deckten Nachbarn das Skelett des Mädchens in einem Erdkeller auf einem Grundstück im nahen Dietmannsdorf. Dessen vorübergehend fest­genommener Besitzer, Michael K. aus Wien, musste wieder freigelassen werden. Der Mann meint, die Leiche sei auf seinem Grundstück abgelegt worden.