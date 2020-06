Fahrlehrer und Schüler auf Gangsterjagd

Wer solch couragierte Zivilpersonen hat, der braucht keine Polizei mehr", scherzt einer der eingesetzten Beamten. Ganz von der Hand ist diese Aussage aber nicht zu weisen. Denn der Fahrschullehrer Robert Schrammel und sein 17-jähriger Fahrschüler Michael Sommer haben am Mittwoch in Neunkirchen (NÖ) im Alleingang einen flüchtenden Seriendieb nach einer wilden Verfolgungsjagd überwältigt.

"Wir wollten gerade mit der Fahrstunde beginnen, da ist der Bösewicht plötzlich an uns vorbeigelaufen und die Billa-Mitarbeiterinnen hinterher", schildert Schrammel. Ein Blick zu seinem Fahrschüler genügte und beide wussten, was sie zu tun hatten. Sie wechselten die Plätze und Schrammel raste dem Flüchtenden durch mehrere Seitengassen hinterher. Schließlich ging es im Sprint durch Vorgärten weiter, bis das Duo den Dieb eingeholt hatte. Der 50-Jährige Bosnier hatte an dem Tag bereits neun Geschäfte heimgesucht und teure Alkoholika gestohlen, er sitzt in U-Haft.