Fahrlehrer und Jungpapa hetzte im Internet gegen Ausländer

Prozess – Der 51-jährige, frisch gebackene Vater ist kein Vorbild für sein kleines Kind. Der Wiener Fahrschullehrer ließ in einem einschlägigen Internet-Forum Dampf ab und gab Bemerkenswertes wider: Er bezeichnete eine Volksgruppe als „niedrigste Tiermenschen-Rasse“. Vor Gericht nennt sich das Verhetzung.

Vor Richter Manfred Hohenecker im Landesgericht Korneuburg ist der schreiberisch Aufbrausende allerdings ganz zahm und reuig. „Das tut mir sehr leid, ich war alkoholisiert, als ich das geschrieben habe“, erklärt er. Der Todestag seiner Mutter stand bevor, ein Zeitungsartikel über eine Schlägerei in einer Schule brachte ihn in Rage und schon mittags köpfte er eine Flasche Rotwein. „Ich habe meine getätigten Aussagen in dem Forum auch widerrufen“, erklärt der 51-Jährige.