Fahndung: Diebesduo schlug neun Mal zu

In Asparn/ Zaya und in Neubau (Bezirk Mistelbach) wurden in der Zeit von Oktober 2018 bis März 2019 insgesamt neun Lebensmitteldiebstähle in Selbstbedienungsläden verübt. Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau stehen nun im dringenden Tatverdacht, die Diebstähle begangen zu haben.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montagmorgen berichtet, beläuft sich die Gesamtschadenssumme auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.