Fahndung nach Bankomatkartendieb: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem bisher unbekannten Bankomatkartendieb. Der Mann hat im Juli 2025 mit einer in Mödling gestohlenen Karte bei mehreren Bankomaten in Wien und Deutsch-Wagram Bargeld behoben.

Dabei entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Mödling unter der Telefonnummer 059133-3330 erbeten.