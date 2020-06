Facelifting für Stift Zwettl gesichert

Der abgebröckelte Putz am Gewölbe des Mittelschiffs war der erste Hilfeschrei – der "Fingerzeig Gottes", wie es der Stiftsabt Wolfgang Wiedermann damals bezeichnete. Fünf Jahre nach dem Beginn der dringend nötigen Innenrenovierung sind nur noch wenige "Glanztaten" in der Kirche der Zisterziensermönche in Stift Zwettl zu bewältigen, bis das Kreuzgewölbe, der historische Hochaltar, die Holzbänke und die Egedacher Orgel wieder in frischem Glanz erstrahlen.

Doch schon wenige Monate vor der 875-Jahr-Feier und der Neueröffnung der Basilika im Jahr 2013 herrscht Jubelstimmung: Fest steht, dass die 6,7 Millionen Euro teure Renovierung ausfinanziert ist. Stiftsabt Wiedermann zeigt sich gut gelaunt: "Wir freuen uns, dass die Arbeiten zügig voranschreiten und die Finanzierung des Mammutprojekts auch mithilfe der ’Freunde des Zisterzienserstiftes’ gesichert ist." Dem Förderverein, unter der Obhut von Franz Romeder, gelang es dank vieler Sammelaktionen, zirka 1,2 Millionen Euro aufzubringen.