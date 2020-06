Explosionsgefahr: Gasflasche setzte Schuppen in Flammen

Klosterneuburg – Höchste Explosionsgefahr herrschte Mittwochvormittag im Klosterneuburger Ortsteil Höflein an der Donau. Eine in einem Schuppen neben einem Wohnhaus gelagerte Gasflasche war in Flammen aufgegangen und drohte zu detonieren. Daneben stand eine weitere Gasflasche, im Nebenraum ist ein Heizöl-Tank montiert.

„Als wir zum Brandort kamen, schlugen die Flammen aus dem Schuppen und drohten auf das Wohnhaus und das Nachbarhaus überzugreifen“, sagt Alexander seidl, Kommandant der Höfleiner Feuerwehr. Die Gasflasche dürfte Feuer gefangen haben, als der Besitzer an den Armaturen hantierte.

Den Feuerwehrleuten aus Höflein und Kritzendorf gelang es, die brennende Gasflasche zu kühlen und den zweiten Behälter aus der Gefahrenzone zu bringen. Anschließend löschten sie den Schuppen ab.

Der Hausbesitzer reagierte äußerst unkooperativ: Statt sich bei den Feuerwehrleuten für die Rettung seines Besitzes zu bedanken, bedrohte er die Einsatzkräfte und anwesende Polizisten mit Klagen, als sie den Einsatz zu Dokumentationszwecken fotografierten.