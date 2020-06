Ex-Bürgermeister bleibt ein Machtfaktor

Der Ex-Bürgermeister, von dem es gerüchtehalber heißt, er werde selber mit einer Namensliste antreten, lässt alles offen. Simlinger meint nur, er wolle sich "erst anschauen, was die ÖVP macht". Er sei ja nicht mehr in den Gremien, andere müssten entscheiden, ob sie ihn zur Mitarbeit einladen. Eines schließt Simlinger aber aus: Mit der ÖVP zusammenzuarbeiten, wenn sie auch nur einen der – eigentlich ÖVP-nahen – Mandatare der Bürgerliste WFG zurück holt: "Mit Verrätern will ich nichts zu tun haben."

Einige Unternehmer hatten sich aus Unzufriedenheit über die Wirtschaftspolitik des Landwirtes Simlinger zur WFG zusammen geschlossen und 2010 auf Anhieb drei Mandate geschafft. Offen ist, wie es mit der WGF weiter geht. Ihr Chef Johannes Pernerstorfer sagt, dass vieles von Gesprächen mit der ÖVP abhänge, die im Laufe dieser Woche geführt würden.

Bei der SPÖ – mit acht Mandaten zweitstärkste Fraktion – wird der derzeitige Vizebürgermeister und ehemalige Landesgeschäftsführer Günter Steindl erneut Spitzenkandidat sein. "Die Ortspartei hat das beschlossen", sagt er. So schlecht die Intimfeinde Steindl und Simlinger miteinander konnten, so gut läuft es, seit Simlingers ehemalige Stellvertreterin und nunmehrige Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger – sie ist als ÖVP-Spitzenkandidatin fixiert – mit ihrem roten Vize Steindl verhandelt. Beide bescheinigen einander gute Zusammenarbeit.Die FPÖ hat die mit Erich Starkl einen neuen Stadtparteiobmann. "Wir haben sicher genug Leute für unsere Liste", betont FPÖ-Nationalrat Walter Rosenkranz, der nicht nur Landes- sondern in Krems auch Bezirksparteichef ist.

– Gilbert Weisbier.INTERNETkurier.at/gemeindewahl