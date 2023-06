EVN senkt Energiepreise um 15 bis 20 Prozent

"Wenn die derzeitige internationale Preissituation stabil bleibt, kommt es dadurch zu einer Entlastung in dreistelliger Millionenhöhe", so Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EVN Energievertrieb. Details müssen im Rahmen der EnergieAllianz Austria erarbeitet werden.

LH Johanna Mikl-Leitner: „EVN-Preissenkungen längst überfällig“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner reagierte prompt auf die angekündigten Preissenkungen der EVN: "Ich habe in der aktuellen Situation überhaupt kein Verständnis, wenn sich Energieversorger ein Körbergeld auf Kosten unserer Landsleute verdienen. Daher müssen sich die gesunkenen Großhandelspreise auf den Stromrechnungen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher so schnell und deutlich wie möglich bemerkbar machen", so die Landeshauptfrau in einer Aussendung.