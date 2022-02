EU-Abgeordneter Sidl: „Suchen Verbündete gegen Atomstrom-Entscheidung“

Die Entscheidung der EU-Kommission, Investitionen in Atomstrom als klimafreundlich einzustufen, hat in Österreich zu heftigen Reaktionen geführt. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will sie mit einer Klage bekämpfen. Österreichs EU-Parlamentarier hoffen, dieses Paket politisch zu Fall bringen zu können, wie Günther Sidl, EU-Abgeordneter der SPÖ, im KURIER-Talk auf SchauTV erklärte.

"Völliger Wahnsinn"

Sidl: „Es ist ein völliger Wahnsinn, was hier passiert ist, dass die Kommission sagt, dass Atomenergie nachhaltig und grün ist. Damit zementiert man die Versorgung mit Atomenergie für die nächsten Jahrzehnte in Europa ein, anstatt dass man sich überlegt, wie können wir erneuerbare Energien wirklich fördern?“