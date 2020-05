Erster Löscheinsatz über der Grenze

Schon seit dem Jahr 2007 besteht zwischen den Städten Gmünd und dem benachbarten České Velenice in Tschechien das Übereinkommen, sich gegenseitig zu helfen, wenn es brennt.

Freitagabend wurde die Feuerwehr Gmünd dann zum ersten Einsatz nach Tschechien beordert: Eine Scheune im Stadtzentrum stand in Flammen. 13 Feuerwehrmänner aus Gmünd unterstützten die Kollegen in Tschechien. Durch vorangegangene Sprachkurse und gemeinsame Feuerwehrübungen konnten die Sprachbarrieren überwunden werden.

Zu einem Brand ist es Freitag auch in Neulengbach gekommen. Ein Glutstock in einem Holzstoß löste den Brand in einem Keller aus. Die Feuerwehr hatte beim Löscheinsatz mit Problemen zu kämpfen: Die niedrige Außentemperatur ließ das Löschwasser gefrieren; es bildete sich Glatteis. Mitarbeiter des Bauhofes konnten das aber schnell beheben.