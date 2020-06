Eröffnung der „Chuck Norris Brücke“

Die neue, seit vielen Jahren von der Bevölkerung in Österreich und in der Slowakei erwartete Fuß- und Radwegbrücke über die March, die von Devinska Novà Ves ( Slowakei) nach Schlosshof führt, wird am Samstag, den 22. September 2012, ab 10 Uhr feierlich eröffnet.

Zur Eröffnung der Brücke, die nach einer Internetabstimmung slowakischer Medien ursprünglich „ Chuck Norris Brücke“ heißen soll, sind die Menschen auf beiden Seiten der March eingeladen. Und: Auf Initiative von Landeshauptmann Erwin Pröll wird das Barockschloss „Schloss Hof“ an diesem Tag für alle Besucher gratis geöffnet haben.

Zur Eröffnung angemeldet haben sich bereits Pavol Freso, der Vorsitzende des Selbstverwaltungskreises Bratislava, Landeshauptmann Erwin Pröll, Österreichs EU-Kommissar Johannes Hahn, Miroslav Lajcak, der Vizepremierminister und Außenminister der Republik Slowakei sowie Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger.

An einem runden Tisch werden Andreas Zabadal, der Bürgermeister der Brückengemeinde Engelhartstetten, Milan Jambor, der Bürgermeister von Devinska Nova Ves, der slowakischen Nachbargemeinde sowie Milan Ftacnik, der Oberbürgermeister von Bratislava über den Brückenbau über die March diskutieren.