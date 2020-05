Erntefrische Bio-Kürbisse zum Nulltarif

Raggendorf - Die Bio-Bauer-Familie Romstorfer aus Raggendorf im Bezirk Gänserndorf, beliefert derzeit fast alle Großhandelsketten mit erntefrischen Bio-Kürbissen. Die Großabnehmer wollen aber das edle Gemüse in bestimmten Größen geliefert bekommen. Dadurch fallen auch etliche Kürbisse an, die zwar bester Qualität sind, aber nicht der Gewichtsnorm entsprechen. Da es einfach zu schade ist, die Kürbisse zu kompostieren, schenken die Romstorfers diese jetzt her: An Schulen, Kindergärten, Hilfsorganisationen und private Abnehmer (Info: 0699 181 799 32).