Erneut toter Mäusebussard im Weinviertel entdeckt

Im Weinviertel ist erneut ein toter Mäusebussard entdeckt worden. Das Tier wurde in der Nähe von Ottenthal im Bezirk Mistelbach gefunden, teilte BirdLife am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Vogel soll erschossen worden sein. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt nach den jüngsten Vorfällen wegen Tierquälerei sowie wegen vorsätzlicher Schädigung des Tierbestandes.