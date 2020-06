Erneut schwerer Unfall auf der Umfahrung

Großweikersdorf – Die Kreuzung an der B-4-Umfahrung von Großweikersdorf war Freitagfrüh neuerlich Schauplatz eines bösen Frontalunfalls. Ein Pkw wurde im Kreuzungsbereich von einem schweren Lkw gerammt. Der 51-jährige Pkw-Lenker wurde lebensgefährlich verletzt, war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Das Unfallopfer wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Lorenz Böhler Unfallkrankenhaus nach Wien geflogen.

Der Fahrer eines Rettungswagens übersah gestern Mittag am Hollabrunner Mühlenring beim Einbiegen in die Aspersdorferstraße einen Motorradfahrer aus Wien. Der 69-Jährige prallte mit dem Bike in die Stoßstange und stürzte. Er wurde mit einem Ersatz-Rettungsauto ins Spital gebracht.