Erneut Einbruch in Lagerhaus: Pkw und Motorsäge fehlen

Gänserndorf – In der Nacht auf Freitag war die Werkstätte des Raiffeisen-Lagerhauses in Gänserndorf erneut Ziel von Einbrechern. Das am Stadtrand von Gänserndorf liegende Firmenareal war bereits mehrmals von Kriminellen heimgesucht worden.

Die Täter drangen – nachdem sie ein Loch in den Zaun geschnitten hatten – in die Büroräume der Werkstätte ein, brachen dort einen Tresor auf, in dem Schlüssel für Pkw aufbewahrt werden. Ins Auge stachen ihnen ein rund 400 PS starker Mitsubishi Evo, auf den sie die von einem anderen abgestellten Pkw gehörigen Kennzeichen montierten. Auf die gleiche Weise gingen sie mit einem Mitsubishi Outlander vor.

Als „Handgepäck“ nahmen sie noch eine nagelneue Stihl-Motorsäge im Wert von rund 1000 Euro mit. Doch durch irgend etwas dürften die Ganoven gestört worden sein, denn sie flüchteten lediglich mit dem rund 30.000 Euro teuren Mitsubishi Evo. Den zweiten fahrbereiten Pkw ließen sie zurück. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise ( 059133 3200).