Ernest Gabmann wehrt sich gegen Vorwürfe

Zwischen NÖs Landeschef Erwin Pröll und seinem ehemaligen VP-Landesvize Ernest Gabmann hängt der Haussegen schief. Pröll hatte ihm am Sonntag in einem Gratis-Blatt Versagen in seiner Rolle als Flughafenvorstand vorgeworfen. Gabmann vermutet im Gespräch mit dem KURIER hinter den Attacken eine Reaktion, weil sein Sohn bei den NÖ-Landtagswahlen auf der Liste Stronach gegen Pröll kandidiert hatte.

Der ehemalige VP-Spitzenpolitiker, der nach seiner Ablöse am Flughafen 2011 gerichtlich Ansprüche eingeklagt hat, wies jetzt die Pröll-Kritik zurück, wonach er in seiner Zeit als Flughafenvorstand rund um den Bau des Skylinks versagt habe. „Landeshauptmann Pröll hat stets betont, sich in die Belange der Flughafen Wien AG nicht einmischen zu wollen. Er kann daher die dortigen Vorgänge aus Eigenem auch gar nicht beurteilen.“

Als Beweis, dass er am Flughafen nichts falsch gemacht habe, beruft sich Gabmann jetzt auf den Rechnungshof: „Dieser hat festgestellt, dass man mir im Gegensatz zu meinen früheren Vorstandskollegen keinen Vorwurf machen kann. Ich war derjenige, der mit dem Baustopp beim Skylink die Grundlage dafür geschaffen hat, dass man dieses Problem kostenmäßig in den Griff bekam.“ Gabmann wirft Pröll vor, „den Rechnungshofbericht nicht gelesen“ zu haben. Es kränke ihn sehr, dass er jetzt „diskriminiert“ werde.