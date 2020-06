Ermittler konnten junge Brandstifter ausforschen

Mank – Nur weil ihnen fad war, setzten am Mittwoch zwei Jugendliche in Mank, Bezirk Melk, eine Thujenhecke in Brand. Zuerst dürfte der 15-Jährige und sein 14-jähriger Freund die Zündelei noch lustig gefunden haben, doch die Flammen breiteten sich rasch aus.

Ohne die Feuerwehr zu verständigen rannten die beiden Schüler davon. Während sie sich versteckten, kehrten zumindest zwei Jugendliche, die die Brandstiftung beobachtet hatten zum Ort des Geschehens zurück.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, die Ermittler konnten die beiden Zündler rasch ausforschen. Sie sind geständig.