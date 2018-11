Erlebnis Flughafen: Ein Höhenflug auf festem Boden

Nach der Busrundfahrt geht es zur zweiten Station: dem multimedialen Erlebnisraum. Start und Landung aus Pilotenperspektive in einem virtuellen Cockpit erlebten oder auf die 18 Kilometer lange Förderband-Reise eines Koffers vom Check in bis zur Verladung ins Flugzeug gehen. Außerdem wird ein Blick vom 106 Meter hohen Flughafen-Tower geboten und in den Alltag eines Fluglotsen eingetaucht.

All das bietet die Erlebniswelt, die sich auf 600 m² erstreckt und 2017 vom Kinderbuchautor Thomas Brezina gestaltet wurde. „Die Besucher bekommen durch den Blick hinter die Kulissen ein Verständnis für die gesamten Abläufe am Flughafen. Das Geschehen ist wie ein Räderwerk, in der unzählige Faktoren einfließen,“ sagt Flughafen-Vorstand Günther Ofner.

Zum Abschluss der Backstage-Tour bekommen die Besucher noch einen besonderen Blick von der 1800 großen Aussichtsterrasse geboten. Auf 21 Metern Höhe können die Gäste das Geschehen auf dem Flugfeld auch von der Vogelperspektive bewundern – und müssen nicht lange warten. Denn der nächste Airbus ist bereits im Anflug.