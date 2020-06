"Er hatte irren Blick": Sohn stach Mutter nieder

Felixdorf

Wiener Neustadt

Drogen

Angelika D.

Der blutige Zwischenfall ereignete sich Mittwochabend im Haus der Mutter inim BezirkMartin H. (30) war erst vor einem Jahr nach einer Haftstrafe aus derJustizanstalt Graz-Karlau entlassen worden. Seither soll er immer wieder mitin Kontakt gekommen sein. „Er ist ins Haus gekommen und ich habe mich noch gewundert. Er hatte einen irren Blick“, schildert die 49-Jährige. In der Küche griff der 30-Jährige plötzlich zu einem Messer und stach ohne Vorwarnung auf seine Mutter ein. „Ich habe noch versucht ihn abzuwehren“, soDoch der Angriff war zu stark. Sie erlitt Schnittwunden zwischen den Fingern und an der Handfläche, ehe der Sohn ihr das Messer in die Schulter rammte und flüchtete.

Nachbarin Adelheid Miklosch ahnte Schlimmes, als die Polizei vor der Haustüre der Schwerverletzten auffuhr: „Es war abzusehen, dass irgendwann so etwas passiert.“ Der flüchtige Messerstecher wurde am Abend in Felixdorf festgenommen. Das nö. Landeskriminalamt ( LKA) ermittelt wegen Mordversuchs.