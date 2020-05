Entwarnung für Clopyralid-Einleitung

Seit mittlerweile einer Woche wird das leicht Clopyralid-hältige Grundwasser in die Donau geleitet. Rund 85 Kubikmeter jede Stunde. Negative Auswirkungen auf die Donau hatte das bis dato noch nicht. Das zeigen die ersten Laboranalysen der Sanierungs-Experten.

Trotz heftiger Querschüsse der Naturschutzorganisation Global 2000 und der örtlichen Bürgerinitiative „Pro reines Grundwasser“ hält Werner Wruss weiter an der Einleitung fest. Zumal laut dem Professor dadurch weit weniger giftige Stoffe in die Donau geleitet werden, als bei jeder herkömmlich bewilligten Kläranlage, deren Abwasser in der Donau entsorgt wird. „Das Grundwasser ist mit dem Clopyralid so wenig belastet“, sagt Wruss. 2,9 Millionen Kubikmeter Donauwasser fließen stündlich an Korneuburg vorbei. Da würden die 85 Kubikmeter, mit einigen Zehntel Mikrogramm Clopyralid verseuchtem Grundwasser, nicht auffallen. Das Clopyralid sinke unter jegliche Nachweisgrenze.