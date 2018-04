Entminungsdienst sprengt in Allensteig 18 Tonnen Kriegsmaterial

Zahlreiche Trümmer wurden in die Luft geschleudert und kamen in einem Umkreis von bis zu 1.000 Metern zu liegen. Am Detonationsort blieben bis zu fünf Meter tiefe Löcher, die Druckwelle war noch im Bunker deutlich spürbar. Die freiliegende Bombe wurde "ohne weitere Manipulationen im Originalzustand" gesprengt, erläuterte Wolfgang Korner, Leiter des EMD. Für die drei Tonnen Kriegsrelikte, die vergraben wurden, wurden je 100 Kilogramm Zusatzsprengstoff benötigt, damit "das ordentlich durchzündet". Das Eingraben sorgt für "eine gewisse Schalldämpfung", erklärte Korner.

"Ich bin beeindruckt von der Professionalität der Mitarbeiter des Entminungsdienstes und der Wirkung der Detonationen", sagte Kunasek, der das erste Mal bei einer Sprengung dabei war. Er betonte einmal mehr, dass weiter ins Bundesheer investiert wird, dass man "den positiven Kurs weiter fortsetzten wird".

Bereits seit 1945 wird in Allentsteig Kriegsmaterial vernichtet, die Tiere haben sich laut den Experten mittlerweile daran gewöhnt. So komme es beispielsweise vor, dass schon wenige Minuten nach der Detonation wieder Hasen am Sprengplatz hoppeln, sagte Werner Tobisch, stellvertretender Leiter des EMD. Ungefähr 30 Tonnen werden jährlich vernichtet. Zweimal im Jahr wird in Allentsteig gesprengt - "das ist die sicherste Methode", erläuterte Tobisch.