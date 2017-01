Entlaufene Hunde rissen Alpaka-Dame Anita

"Es ist ein sehr großer Verlust für uns", sagt Anna Brauneder aus Hennersdorf, Bezirk Mödling. Vor einer Woche musste sie Anita, eines ihrer vier Alpaka-Weibchen, einschläfern, nachdem es von zwei entlaufenen Hunden angefallen worden war. Nun sollen die beiden Hunde abgegeben werden.

In der Nacht auf 4. Dezember sollen ein Jagdhund und ein Mischling vom Grundstück eines ortsansässigen Jägers ausgebüxt sein, unter dem Tor des Alpaka-Geheges durchschlüpft und eines der flüchtenden Tiere gerissen haben. Eine Zeugin beobachtete den Angriff und gemeinsam mit dem Hundehalter holte sie die Hunde aus dem Gehege. Für das Alpaka-Weibchen war es da aber schon zu spät. Anita erlitt schwere Verletzungen an der linken Schulter und der rechten Flanke. Der Tierarzt konnte nicht mehr helfen. "Am Abend ist es ihr so schlecht gegangen, da habe ich entschieden, sie erlösen zu lassen", sagt Brauneder. "Ich vermisse sie sehr. Wie auch ihre Tochter. Die sucht nun nach ihrer Mama."

Die Polizei hat bei der BH Mödling Anzeige erstattet. Der Amtstierarzt musste nun feststellen, ob von den Hunden eine Gefahr ausgeht. Ein erster Befund fiel zugunsten der Tiere aus. "Die sind völlig unauffällig. Wenn sie normal gehalten werden, geht von denen meiner Meinung nach keine Gefahr aus", sagt Amtstierarzt Johann Weiss. Wie die Tiere – die jagdlich abgeführt sind – entkommen konnten, ist noch unklar. Am Mittwoch gab der Hundehalter dann bekannt, die Tiere abgeben zu wollen. "Er will sie in guten Händen wissen", meint Bürgermeister Ferdinand Hausenberger. Zusammen würden sie zu große Fluchttendenzen zeigen. "Getrennt sind sie sicher keine Problem-Hunde", betont Hausenberger. Wer Interesse an dem Deutsch Drahthaar (zwei Jahre) und dem Mischling (Retriever/American Stafford, zehn Monate) hat, kann sich beim Gemeindeamt melden.