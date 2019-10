Engelhartstetten: 100 Feuerwehrleute bei Brand im Einsatz

Rund 100 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Freitag in Stopfenreuth in der Gemeinde Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf) im Einsatz gestanden. Die Garage eines Hauses war in Flammen aufgegangen, der Brand griff nach Angaben des Bezirkskommandos Gänserndorf auch auf das angrenzende Wohngebäude über. Verletzt wurde niemand.

Gelöscht wurde das Feuer großteils unter Atemschutz. Die Garage und das Dachgeschoß des Hauses brannten nach Angaben von Einsatzleiter Christopher Ebm aus. "Die Bewohner wurden durch einen lauten Knall geweckt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen", sagte Ebm auf APA-Anfrage.