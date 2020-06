Energieagentur hilft Bürgern beim Sparen

Hundert Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2015, fünfzig Prozent erneuerbare Energie bis 2020 - so lauten die Ziele der neuen Energie- und Umweltagentur, die jetzt für den Raum Niederösterreich vorgestellt worden ist. Sie soll zudem zentrale Anlaufstelle für Bürger, Gemeinden und Betriebe in allen Fragen rund um Energie, Natur und Umwelt sein und stellt so eine in ihrer Art einzigartige Institution in Österreich dar.

Inhaltlich ist die Organisation gedrittelt: "Unsere drei inhaltlichen Abteilungen bieten drei Leistungen für drei Zielgruppen. Konkret bedeutet das, wir bieten Beratung, Forschung und Expertise für Politik bzw. Verwaltung, in den Bereichen Energie, Umwelt und Natur für Bürger, Betriebe und öffentliche Einrichtungen", so Geschäftsführer Herbert Greisberger bei der Präsentation der Organisation. So soll man auch als Schnittstelle zwischen Politik und Bevölkerung fungieren.