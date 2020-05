Endlich Namen für Straßen: Bürgermeister startet Projekt

Marbach/ Donau - "Drei Mal", erzählt Anton Gruber, "standen heuer schon Notarztteams vor meiner Tür". Sie suchten nicht nach dem Marbacher Bürgermeister, dieser erfreut sich zum Glück bester Gesundheit, die Retter brauchten rasch eine Auskunft. Sie konnten in mehreren Fällen nicht den Einsatzort finden.

Warum das so ist, ist relativ einfach erklärt. In Marbach an der Donau, Bezirk Melk, gibt es keine Straßenbezeichnungen. Einfache Navigationsgeräte bringen nichts, weil man nicht die Hausnummern eingeben kann. Somit kann ein Besuch der knapp 1660 Einwohner zählenden Gemeinde zur Rätselrallye werden.

Gruber hat sich nun dieser Problematik angenommen und möchte reagieren. "Bis zum kommenden Sommer wollen wir Straßennamen haben. So kann es nicht weitergehen", sagt Gruber. Er ließ dafür schon den Rechenstift glühen, mit den notwendigen Tafeln komme man auf etwa 15.000 Euro. "Das muss uns die Sache einfach wert sein."