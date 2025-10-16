Triumphaler Empfang für Drohnenweltmeister in Wiener Neustadt

Großer Bahnhof für die Drohnen-Weltmeister im BRG Gröhrmühlgasse Wiener Neustadt nach ihrem sensationellen Erfolg bei der Aerial Challenge in Peking. Im Rahmen einer Feierstunde würdigten zahlreiche Ehrengäste die außergewöhnliche Leistung des Schülerteams, das den Weltmeistertitel nach Österreich holen konnte.

"Bedeutung für die ganze Region"

Direktor Gerald Stachl und Michael Dollischal, Schulqualitätsmanager der Bildungsregion 6, gratulierten zum Sieg, Philipp Gruber, Bildungsstadtrat der Stadt Wiener Neustadt, unterstrich die Bedeutung dieses Erfolges für die gesamte Region und betonte den hohen Stellenwert von technischer Ausbildung und jugendlicher Begeisterung für Innovation.

Elternvereinsobmann Johann Schroll brachte die Anerkennung im Namen aller Eltern zum Ausdruck.