Emmaus-Schnitzeljagd durch die City

Etwas ganz Besonderes hat sich die Emmausgemeinschaft St. Pölten einfallen lassen. Um die Institution der Bevölkerung näher zu bringen, wird ab 20. August zu einem „Emmaus-Caching“ eingeladen. Dabei handelt es sich um nichts anderes als eine Schnitzeljagd, die quer durch die Landeshauptstadt führen wird.

Und so funktioniert es: In der Emmaus-Zentrale in der Herzogenburgerstraße 48-50 kann man sich ein Logbuch abholen und anschließend losmarschieren. Anhand von Koordinaten muss man nun weitere Standorte der sozialen Einrichtung finden. Dort bekommt man einen Stempel. Hat man alle sieben Ziele erreicht, winken den glücklichen Findern Sachpreise, die man gleich vor Ort ausgehändigt bekommt. Die Aufgabe ist übrigens auch ohne GPS zu bewältigen.

Die Aktion läuft bis 13. September, Fragen werden sehr gerne unter  0676/8804473 beantwortet.

www.emmaus.at