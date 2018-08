Elfjähriger Tischfußballer träumt vom Weltmeistertitel

In den Vereinsräumlichkeiten des TFC Pielachtal im Gasthof Kemetner in Kirchberg an der Pielach trainiert der elfjährige Stefan Burmetler mehrmals pro Woche. Er ist Tischfußballer und holte sich bereits 2017, gemeinsam mit seinem Bruder, den Vize-Weltmeistertitel der Junioren. „Mein großes Ziel, ist irgendwann der Weltmeistertitel“, steckt sich Burmetler ein ehrgeiziges Ziel. Denn der Nachwuchs-Kicker will in allen Junioren-Klassen und schlussendlich auch bei den Senioren den Titel holen. „Bei seinem Talent und seiner Bereitschaft zu trainieren, kann ihm das auch gelingen“, ist sich TLC-Pielachtal-Obmann Thomas Wagner sicher.