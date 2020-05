Etwas kleiner als Deutschland und ziemlich genau von der Größe Norwegens, ist die Côte d`Ivoire ( Elfenbeinküste) ein Land voller naturräumlicher Gegensätze und entsprechend unterschiedlicher Klimazonen und Vegetationsformen. Sandbuchten und Kliffs, lange Strandpartien, Lagunen und Sümpfe mit Mangrovenwäldern gliedern die Atlantikküste, an die sich eine 100 bis 200 km tiefe Zone tropischen Regenwalds anschließt. Vielfach ist die dichte Vegetation durch Lichtungen aufgelockert, wo Kakao, Kaffee und Bananen angebaut werden. Aus dem tropischen Äquatorialklima dieser Region gelangt man auf dem Weg nach Norden in den sog. südsudanischen Klimabereich der intensiv landwirtschaftlich genutzten zentralen Hochebene. Sie nimmt den größten Teil des Landes ein. Den tropischen Regenwald haben zunächst Feuchtwälder, dann Feuchtsavanne abgelöst, die im nördlichen Landesdrittel in Busch- und Trockensavanne übergeht. Die hier herrschenden hohen Tagestemperaturen, die kühlen Nächte und ausgedehnte Trockenperioden deuten die Nähe zur Sahelzone an. Ganz anders das bergige Hochland im Westen, der dritte Naturraum der Côte d`Ivoire neben dem Küstenstreifen und dem Zentralplateau. In diesem waldreichen Gebiet liegen die Temperaturen deutlich niedriger, dafür erreichen die Niederschläge Rekordhöhen.Die Millionenstadt Abidjan, angesiedelt auf mehreren Landzungen, die in die Lagune Ebrié hineinragen, präsentiert sich als das " Manhattan Afrikas" mit brodelndem Verkehr zwischen Nobelgeschäften, Prestigebauten und futuristischen Bürotürmen. Doch das Herz Afrikas schlägt in den traditionellen Stadtvierteln Treichville, Adjame, Cocody, Koumasi oder Marcory, wo sich das pralle, bunte Straßenleben der Vielvölkermetropole entfaltet, kleine Restaurants (die sich hier "Maquis" nennen) mit Leckereien locken, Märkte eine unglaubliche Warenfülle ausbreiten und die Nacht zum Tag wird. Auch das "Musée des Civilisations de Côte d`Ivoire" lohnt einen Besuch, vermittelt es doch einen umfassenden Einblick in die Kunst und Kultur der ivorischen Völkerschaften. Vor den Toren Abidjans liegt mit dem "Banco" einer der kleineren Nationalparks, der auf seinen 3.000 ha das zu bewahren versucht, was andernorts schon zu verschwinden droht: ursprünglichen tropischen Regenwald.