Elektrodefekt löste Großbrand aus

Ein elektrischer Defekt hat den Großbrand auf einem Bauernhof in Wallsee im Bezirk Amstetten ausgelöst, Bei dem Brand waren am Dienstag 2.500 Junghühner getötet worden. Brandermittler des Landes- und Bundeskriminalamts, sowie fachkundige Beamte der Polizei Amstetten konnten die Ursache für das Inferno ermittelt. Demnach dürfte ein Defekt an der Steuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage oder beim Elektroverteiler für die Entstehung des Feuers verantwortlich sein.

Eine Nachbarin hatte kurz nach Mittag das Feuer entdeckt und Alarm geschlagen. Zehn Feuerwehren mit 115 Männern und Frauen bekämpften den Brand. Ihnen gelang es, das Wohnhaus des Gehöfts zu schützen. Eine Schadensumme wurde vorerst nicht bekannt gegeben.