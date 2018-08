Eklat auf Facebook: Angriff gegen Sohn von FPÖ-Mann

Seit Dienstag gehen in den Sozialen Medien die Wogen hoch. Nachdem die FPÖ in Wiener Neustadt ein neues Integrationsprojekt mit Deutschförderkursen für zwei- bis sechsjährige Kinder vorgestellt hat, ist die Debatte darüber auf Facebook eskaliert. Eine Userin hat dabei nicht davor zurück geschrecket, dem kleinen Sohn von FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz den Tod zu wünschen. Schnedlitz hat nach „reiflicher Überlegung“ den Fall öffentlich gemacht um in der Angelegenheit zu sensibilisieren.

„Mein Sohn ist noch zu klein um diese Sache jetzt mitzubekommen. Ich will mir aber nicht ausdenken, was passiert, wenn er ins Schulalter kommt“, erklärt der FPÖ-Politiker im Gespräch mit dem KURIER.