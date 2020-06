Einschleichdieb stahl Schmuck

Unversperrte Haustüren sind am Land immer noch üblich – aber auch eine Schwachstelle. Die machte sich eine unbekannte Person am Montag in Plank am Kamp, Bezirk Krems, zunutze: Während die 60-jährige Mutter einer Einfamilienhaus-Besitzerin im Garten arbeitete, schlich jemand in die Wohnung. Dort brach die Person eine auf einem Kasten stehende Schmuckschatulle auf, stahl daraus Goldschmuck und verschwand mit der Beute.

Erst am Abend fiel der Diebstahl auf. Im Rahmen der Anzeige, die die Frau bei der Polizei erstattete, berichtete sie von einer südländisch wirkenden Frau, die sie am Nachmittag auf der ans Grundstück angrenzenden Straße gesehen hatte. Die Frau trug lange, dunkle Haare, ein Kopftuch, einen roten Pulli und ein schwarzes Gilet mit einem weißen Kreis auf dem Rücken.