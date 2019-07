Einsatz: Mann schoss auf quakende Frösche

Weil ihn das Gequake der Frösche im Biotop seines Gartens gestört hatte, hat ein Mann am Donnerstagabend in Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha, auf die Tiere geschossen. Zunächst wurde sogar die Spezialeinheit Cobra angefordert, bestätigte die Polizei am Samstag einen Bericht der Kronen Zeitung. Zu einem Einsatz der Sondereinheit kam es dann allerdings nicht, da sich der Schütze vorher bereits den Streifenpolizisten vor seiner Tür stellte.