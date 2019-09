Einsatz in Melk: Brand an Bord eines Donau-Kreuzfahrtschiffes

Großes Glück hatten Passagiere und Besatzung eines Donau-Kreuzfahrtschiffes Samstagabend. An Bord war gegen 21.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Allerdings wurden Erinnerungen an den Schiffsbrand von vor zwei Jahren wach, bei dem es mehrere Verletzte gab.

"Laut Kapitän haben sie den Brand entdeckt, als sie ablegen wollten", erzählt der Melker Feuerwehrkommandant Thomas Reiter. Das war eine der glücklichen Fügungen. Da das Schiff mit 150 Personen an Bord noch an der Schiffsstation in Melk lag, konnte die Feuerwehr rasch zum Brandherd vordringen.