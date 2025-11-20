Einsatz unter Atemschutz: Brand in Lagerhalle in Langenzersdorf

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in Langenzersdorf . Es hatte sich in mehreren Gebäudeteilen massiver Rauch entwickelt, der auch auf die Entfernung sichtbar war.

Die Einsatzkräfte arbeiteten unter Atemschutz, um sämtliche Bauteile zu kontrollieren und zu belüften. Auch die Dachbereiche wurden kontrolliert, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Langenzersdorf, Bisamberg und Korneuburg.