Einparken ist Chefsache

Hollabrunn – Neun Hollabrunner Autohäuser präsentieren sich am 25. und 26. Februar auf der Autopur. 20 Marken sind bei der Messe vertreten. Zwischen den Autohäusern verkehrt ein Gratis-Shuttlebus. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Einpark-Meisterschaft am Samstag am Hauptplatz. Um 11 Uhr sind die Chefs der Autohäuser und lokale Prominente am Lenkrad, ab 12 Uhr können alle Führerscheinbesitzer ihr Glück versuchen. Zu gewinnen gibt es ein Wochenende mit einem neuen Mittelklassewagen nach Wahl.

www.autopur.at