Einmiet-Betrüger logierten „gratis“ in Pension und Hotel

Klosterneuburg – Gleich in zwei Klosterneuburger Herbergen stiegen ein Wiener (46) und seine Lebensgefährtin (48) ab, ohne die fälligen Rechnungen zu bezahlen.

Es begann mit der Anzeige eines Zimmervermieters am Stadtplatz, wo die beiden von 28. Mai bis 8. Juni genächtigt hatten, die Rechnung über 981 Euro aber schuldig geblieben waren. Polizeibeamte recherchierten daraufhin den aktuellen Aufenthaltsort des Pärchens und wurden in nächster Nähe fündig: Die mutmaßlichen Einmiet-Betrüger waren im Parkhotel neben dem Happyland abgestiegen. Wie in der Frühstückspension hatten sie auch im Hotel angegeben, länger zu bleiben und erst am Abreisetag zu bezahlen.

Bei der polizeilichen Einvernahme berief sich der 46-Jährige auf seine triste finanzielle Situation. Da gegen ihn bereits eine Anzeige wegen eines ähnlichen Delikts vorlag, wurde der Mann in U-Haft genommen.