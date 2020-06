Einkaufsmuffel von Ehefrau mit Messer bedroht

Prozess – Knapp an der Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher schrammte am Landesgericht St. Pölten eine 47-Jährige aus Neulengbach (Bezirk St. Pölten) vorbei. Die Frau, die schon vor zwei Jahren als Cannabiszüchterin auf der Anklagebank saß, musste sich für versuchte schwere Nötigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung verantworten.

Ein häuslicher Streit war eskaliert. Sie wollte einkaufen gehen, ihr Ehemann weigerte sich jedoch. Da zog die 47-Jährige ein Messer und bedrohte den Shopping-Muffel. Als die Polizei aufmarschierte, versetzte die Rabiate einer Polizistin einen Schlag auf die Nase. Hintergrund: Die Frau leidet an Depressionen, setzte ihre Medikamente ab und dämpfte stattdessen mit Alkohol ihre Psychoprobleme. Richter Slavomir Wiaderek sprach über die Angeklagte eine bedingte Einweisung aus. Sie muss fünf Jahre hindurch dem Gericht eine Therapie nachweisen und bekommt Bewährungshilfe.