Eingeschenkt - Wiener Wein

Elf Weinserien sind angekündigt, gleich die erste hat es in sich: Sieben Grüne Veltliner, alle Jahrgang 2008 und alle sortentypisch pfeffrig-würzig. Im Arkadenhof wird man sich überzeugen können - da hätten einige die Landessieger-Krone verdient.



Beim klassischen Gemischten Satz 2008 sind fünf Finalisten zu bewerten. Ich gebe dem pikanten Wiener Gemischten Satz von Michael Edlmoser aus Mauer den Vorzug und reihe die Probe von Peter Bernreiter (Jedlersdorf) auf den Platz zwei.



Es folgen fünf goldprämierte kräftige Gemischte Sätze. Hier ist die nussige Reserve Ried Obere Schos vom Roten Haus (Grinzing) mein Favorit, gefolgt von dem Riesling-ähnlichen von Richard Zahel ( Mauer).



Beim Weißburgunder, der wie immer in Wien allgemein gut geraten ist, platziere ich die Probe von Bernreiter ganz vorne, an zweiter Stelle reihe ich den "Senator" vom Weingut am Cobenzl.



Auch der Chardonnay ist in jedem der fünf Gläser erfreulich animierend, aber der "Classic" von Karl Lentner (Jedlersdorf) bekommt auf meinem Stimmzettel den Spitzenrang, der "Vollmondwein" von Rainer Christ steht ihm kaum nach, aber Platz 2.



Die eingeschenkten fünf Sauvignon blanc sind heute nicht in Hochform, aber das ist bei dieser chamäleon-launigen Sorte nicht außergewöhnlich. An erster Stelle reihe ich den eleganten "Reisberg" von Edlmoser vor den Weinen von Robert Helm (Stammersdorf) und Irene Langes (Bisamberg).



In der Kategorie der "Schmeckerten" sind zwei Muskateller und vier Traminer in die Endrunde gelangt. Platz 1 gehört bei mir dem Bilderbuch-Muskateller von Edlmoser vor dem Gewürztraminer vom Stift Klosterneuburg.



Beim Zweigelt, der meist verbreitete Rotweinsorte Wiens, sind fünf Exemplare im Finale. Note 1 kriegt der runde, zimtige "Hofbreiten 2005" vom Stadtweingut Cobenzl, Platz 2 geht in meiner Wertung an den 2006-er von Hans-Peter Göbel (Stammersdorf).



Grandios munden die meisten Weine in der Sortengruppe "Rote Cuvées". Bei mir siegt der "beerige", endlos lange "XXI 2006" von Rainer Christ vor dem 2006-er vom Feuerwehr-Wagner (Grinzing).



Und in der Kategorie "Internationale Rotweinsorten" hebe ich den charmanten Cabernet Sauvignon 2006 von Hofer ( Mauer) aufs höchste Podest, der würzige Shiraz 2007 von Christ und der elegante, beerenfruchtige Pinot Noir 2006 von Fritz Wieninger (Stammersdorf) sind in meiner Wertung ebenfalls auf dem Stockerl.



Übrigens: Wir Juroren erfuhren erst hinterher, wessen Wein wir bewertet haben. Und wer tatsächlich Landessieger geworden ist, erfahren wir auch erst Dienstagabend.