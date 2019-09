Eine ganze Stadt reist ins Mittelalter

Diese Stadt gleicht in vielen Teilen einer mittelalterlichen Burg. Noch heute ist sie auf einer Länge von zwei Kilometern von einer Stadtmauer mit Pechnasen, Schießscharten und Wehrtürmen umgeben. Einmal im Jahr wird hier die Zeit der Burgfräulein, Ritter, Gaukler, Hexen und Vaganten lebendig. Dann macht Eggenburg im Bezirk Horn eine Zeitreise ins Mittelalter.

Vor 25 Jahren hatten engagierte und innovative Eggenburgerinnen eine Idee. Sie wollten Aktivität und Leben in die Stadt bringen. Noch dazu sollten diese Aktivitäten zur wirtschaftlichen und touristischen Belebung beitragen. Diese vier waren die Gründerinnen des Mittelalterfestes in Eggenburg: Elke Pfeifer, Christl Trauner, Regine Willenig-Pfeifer und Margarete Jarmer. Letztere ist heute noch Pressebeauftragte des veranstaltenden Vereins und Fotografin. „Die Mittelalterfeste in Deutschland und England waren damals groß im Kommen. Wir wollten das Rad nicht neu erfinden, sondern die natürliche Schönheit der Stadt und das historische Ambiente nutzen“.