Einbruchsdelikte im Weinviertel werden häufiger

Zwei Einbrüche binnen weniger Minuten. So passiert am vergangenen Wochenende in Breitenwaida, Bezirk Hollabrunn. Während die Polizei den einen Tatort untersuchte, wurde nur wenige Straßen weiter ebenfalls eingebrochen; die Täter sollen dieselben sein. „Die Zeugen berichten von männlichen Tätern im Alter zwischen 14 und 17 Jahren“, erklärt Otto Schwingenschlögl, Kommandant der Bezirkspolizei in Hollabrunn.