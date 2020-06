Neunkirchen – Statt einen Urlaub zu buchen, hatten es Einbrecher in einem Neunkirchner Reisebüro am Wochenende auf teure Computer und Bargeld abgesehen. Sie durchsuchten dabei das gesamte Geschäftslokal, brachen die Kassa und zwei versperrte Aktenkoffer auf. Die Täter flüchteten unerkannt mit vier Laptops und Bargeld in unbekannter Höhe. Bisher fehlt von den Einbrechern jede Spur.