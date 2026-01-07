Einbruchsserie in NÖ: Zwei Verdächtige nach Ermittlungen festgenommen

Die 58-jährige Frau und der 42-jährige Mann werden verdächtigt, am 17. Dezember in ein Firmengebäude eingebrochen zu sein und dabei Mobiltelefone, Laptops, Bargeld sowie zwei Bankomatkarten entwendet zu haben. Mit einer der gestohlenen Karten soll später unberechtigt Geld in St. Pölten behoben worden sein.

Zeugenhinweise führten zu Festnahmen

Nach einem telefonischen Hinweis, der am 29. Dezember bei der Polizeiinspektion Herzogenburg einging, konnten die Ermittler zwei Zeugen befragen. Dies führte zur Identifizierung der beiden Tatverdächtigen aus St. Pölten und dem Bezirk St. Pölten-Land. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten erließ daraufhin Festnahmeanordnungen. Am 30. Dezember erfolgte der Zugriff.

Weitere Straftat aufgeklärt

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei einen weiteren Fall klären: Dem 42-jährigen Tatverdächtigen wird zudem vorgeworfen, einen Wohnhauseinbruch in St. Pölten am 28. Dezember verübt zu haben. Laut Polizeiangaben hat der Mann die Taten bei seiner Einvernahme gestanden. Die Beamten stellten einen Großteil des Diebesguts sowie Tatkleidung sicher. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 12.500 Euro. Beide Tatverdächtige wurden in Justizanstalten eingeliefert – die 58-Jährige nach Krems an der Donau und der 42-Jährige nach St. Pölten.