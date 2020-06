Einbrecher stahlen Reifen aus Werkstatt

Eine Autowerkstatt in Scheibbs wurde am Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Über ein gekipptes Fenster, das die unbekannten Täter aufdrückten, drangen die Diebe in das Firmengebäude ein. Aus der Lagerhalle schafften sie dann eine große Menge Reifen und Räder weg. Insgesamt wurden 48 neue Winterreifen und acht gebrauchte Sommerreifen ungesehen abtransportiert. Auch fünf Garnituren von Reifen samt Felgen, dazu noch 16 originalverpackte Alu-Felgen wurden gestohlen. Damit gaben sich die Gangster, die ihren Coup in der Zeit von Freitag 21 Uhr bis Sonntag um 9.45 Uhr durchgezogen haben, aber nicht zufrieden. Aus der Werkstatt des Kfz-Betriebs wurden dann noch ein Dellenziehgerät, ein Schnelltrockengerät für Lackierarbeiten, ein blauer voll bestückten Werkzeugwagen, ein Wagenheber oder auch zwei Schlagschrauber mitgenommen. Nicht wählerisch nahm die Bande aus den angeschlossenen Büroräumen auch eine neue rot-grüne Daunenjacke und zwei Paar neue Schuhe mit. Für den Abtransport der Beute müssen die Täter den Hof des Firmengeländes benutzt haben, vermuten die Ermittler. Der Schaden wird von der Polizei mit einer fünfstelligen Euro-Summe beziffert.